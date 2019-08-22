Психолог с тревогой оценила поведение найденной в нижегородском лесу девочки

Пятилетняя девочка, которая провела в одиночестве в лесу трое суток, демонстрирует тревожное поведение и вероятнее всего нуждается в помощи психолога. Такое мнение выразила в четверг газете ВЗГЛЯД психолог Варвара Сидорова.

Накануне стало известно, что пятилетняя девочка, которую трое суток искали спасатели и волонтеры под Нижним Новгородом, первым делом попросила у них «пить и тортик». Поисковики отмечали, что ребенок был очень активен и в сознании.

«Я совершенно уверена, что ребенок, который трое суток провел в лесу, не может быть в веселом, радостном настроении и довольным всем», – сказала Сидорова.

Она предположила, что девочка демонстрирует желаемое взрослыми поведение: «Это страх, который заставляет ребенка задабривать каждого взрослого, всем нравиться, чтобы ее не бросили, снова не оставили одну».

Сидорова пояснила, что соответствующий механизм психологической защиты свойственен именно детям.

«Если ребенок стал очень-очень хорошим после такого потрясения, то надо быстро идти к психологу, не дожидаясь. Если он капризный, плачет или писается, то можно подождать месяц», – подчеркнула специалист.

Близкие девочки сейчас должны проводить с ней максимально много времени, пояснила Сидорова. Ребенок в ближайшие дни будет остро нуждаться в заботе, считает эксперт. «Больница для нее сейчас совершенно не лучшее место, потому что там она тоже в некотором смысле одна, а ей нужен сейчас близкий человек рядом», – отметила Сидорова.

По ее словам, через некоторое время после возвращения домой к родным, девочка начнет осознавать, что опасность миновала и что ее больше не бросят одну. Примерно в это время у нее могут появиться стандартные признаки поведения вроде капризности или иногда агрессии.

Согласно статистике, в России находят 98% потерянных детей. В поисках обычно участвуют как представители правоохранительных органов, так и добровольцы, в том числе и участники специализированных поисково-спасательных групп.