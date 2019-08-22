Возбуждено дело по подозрению в договорном матче

Следователи МВД возбудили уголовное дело после матча между командами «Чайка» и «Черноморец» третьей лиги чемпионата России по футболу, сыгранного в мае в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования – футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец» 13 мая на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области», – передает ТАСС.

В ходе предварительного расследования следователями следственного департамента МВД России совместно с оперативниками полиции и ФСБ России в городах Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.



«Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий», – сказала Волк.

Матч, сыгранный в мае, закончился со счетом 3-1 в пользу «Чайки», которая стремилась к выходу из ПФЛ в ФНЛ.

По сообщению газеты «Спорт-экспресс», РФС провел собственное расследование этого матча, в результате чего 7 июня главный тренер новороссийского клуба Хазрет Дышеков был отстранен от футбола на год, трое его футболистов (защитники Иван Юдин и Анатолий Пуляев, хавбек Станислав Резников) – на три года. Также на год был отстранен гендиректор главного конкурента «Чайки» – ФК «Урожай» (Краснодар) Дмитрий Градиленко, который изначально хотел простимулировать ФК «Черноморец».

По сведениям издания, цена договорного матча составила 2 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2018 года румынские журналисты обнародовали расследование по документам портала Football Leaks, согласно которым несколько российских команд могут быть замешаны в договорных матчах на Кипре.

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