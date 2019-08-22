Московский метрополитен подал иск к Навальному

Московский метрополитен подал иск к блогеру Алексею Навальному и организаторам несанкционированных акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщили в пресс-службе Коптевского районного суда.

Информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Иск подан к Навальному, Илье Яшину, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Александру Соловьеву, Олегу Степанову», – сообщили ТАСС в суде, не уточнив пока исковых требований.

Ранее ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали ряд исков о возмещении ущерба к организаторам несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов на сумму около 13 млн рублей.

Кроме того, иски к участникам незаконной акции начали поступать со стороны бизнеса. В частности, московский ресторан «Армения» обратился в суд после несанкционированных акций в столице. После этого в Сети началась кампания, направленная на понижение рейтинга заведения, однако в его поддержку выступили главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.