Стало известно о смерти отвечавшего за пожарную безопасность «Магнита» от передозировки

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти мужчины, отвечавшего за пожарную безопасность в сети «Магнит», сообщили СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина отвечал за пожарную безопасность в «Магните». На одном из совещаний ему стало плохо, мужчину доставили в больницу, где он умер.

Врачи диагностировали у него передозировку амфетамином.

По данным СМИ, полицейские обнаружили у погибшего три пакетика с наркотическим веществом.

Напомним, в начале августа в Сыктывкаре с интоксикацей запрещенными препаратами попал в больницу руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых.