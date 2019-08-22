Дайверы рассказали об ужасающем разрушении «Титаника»

Американские дайверы, исследовавшие обломки парохода «Титаник», обнаружили «ужасающие» повреждения корабля, сообщила компания Atlantic Productions.

Экспедиция стала первым за 14 лет исследованием «Титаника» при участии человека. За восемь дней было совершено пять погружений, в ходе которых были сделаны снимки в формате 4К, а также создана детализированная 3D модель парохода.

«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами», – передает РИА «Новости» слова специалиста по истории «Титаника» Парка Стивенсона. Он добавил также, что в дальнейшем процесс разрушения корабля будет усиливаться.

Напомним, ранее сообщалось, что проходившие под руководством океанографа Роберта Балларда поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции американских ВМС.