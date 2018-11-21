Поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

Проходившие под руководством океанографа Роберта Балларда поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции американских ВМС, сообщает CBS.

Баллард во время службы на флоте выполнял множество миссий во времена холодной войны, а в 1982 году уже в отставке разрабатывал свой аппарат для подводных исследований. Он не смог получить грант и обратился к заместителю начальника военно-морских операций Рональду Танманну, сообщив, что хочет найти затонувший «Титаник», передает РИА «Новости».

ВМС США согласились поддержать идею Балларда, однако поставили ему условие, что он с помощью своего аппарата найдет также две затонувшие в 1960-е годы американские субмарины – Thresher и Scorpion. США опасались, что атомную подлодку Scorpion может обнаружить СССР, в связи с этим операция проводилась в обстановке строгой секретности.

Балларду удалось выполнить поставленное задание. При этом на поиски «Титаника» у него осталось только 12 дней. За четыре дня до конца экспедиции он нашел обломки корабля.

«Титаник» затонул в 1912 году в северной части Атлантики во время своего первого же рейса из-за столкновения с айсбергом. Погибли 1496 человек.