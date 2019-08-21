Роскомнадзор заблокировал два сайта за оскорбление гимна России

Роскомнадзор ограничил доступ к двум интернет-порталам, на которых были опубликованы тексты государственного гимна России в оскорбительной интерпретации.

«19 августа в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к информации, в неприличной форме оскорбляющей государственный гимн Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что вышеупомянутые материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua «оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним».

В адрес администраций порталов и хостинг-провайдеров были направлены уведомления об удалении противоправной информации. Поскольку в указанный срок эти требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов был ограничен.

В понедельник видеохостинг YouTube заблокировал ролик с контентом, оскорбляющим государственные символы России. В июне YouTube также подчинился требованиям Роскомнадзора и заблокировал доступ к видеороликам в рамках исполнения закона о недопустимости оскорбления госсимволов России.

В июле Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России. В том же месяце Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России.