Съемки клипа под Парижем закончились стрельбой

Съемки клипа рэпера Booba в пригороде Парижа закончилась перестрелкой, в которой пострадали три человека.

Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел ночью на одном из заброшенных складов. На съемочную площадку приехали около 20 человек, которые хотели подраться с рэпером. К этому моменту его уже не было на площадке, и нападавшие стали стрелять и избивать битой членов съемочной группы.

«По меньшей мере три человека, включая режиссера клипа, были ранены, но их жизни ничто не угрожает. Один из пострадавших в возрасте около 30 лет был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанкии.

Нападавшим удалось скрыться до приезда полиции. По факту нападения начато расследование.

Напомним, ранее репер Серега был задержан из-за заявления о минировании самолета.