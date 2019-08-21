Президент Мозамбика захотел обсудить с Путиным инвестиций

Взгляд
21 августа, среда  |  Последнее обновление — 10:39  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

У этого состава ГКЧП не было шансов. Но Крючков и Ко сами в этом виноватыФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
За 28 лет, прошедших с момента краха ГКЧП, отношение к заговорщикам в стране поменялось. Многие видят в действиях Янаева, Крючкова и Ко благородную попытку спасти СССР от развала. Но так ли это? Если отмахнуться от романтики и посмотреть на ситуацию трезво, путчисты сами виноваты в своем поражении. Они умудрились ошибиться буквально во всем. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
Перейти а раздел…

Новый мэр Риги отрекся от русских

Новый мэр латвийской столицы Олег Буров совсем не похож на старогоФото: кадр из видео
Засидевшись до глубокой ночи, депутаты Рижской думы все-таки выбрали городу нового «русского мэра». Им стал Олег Буров – человек с эластичными принципами и неоднозначным прошлым. Таким образом, у националистов не получилось «вернуть Ригу латышам». Но у русской общины нет оснований считать Бурова за «своего». Таких, как он, чаще называют предателями. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев

Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007–2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что изменится для русских в Риге?

    Конфузы с участием первых леди

    Чего Макрон хочет добиться от Путина?

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США начали разрабатывать запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету
              Трамп и Макрон решили пригласить Россию на саммит G7Украинских политиков разочаровал пост Макрона на русском языкеВ Татарстане с боем задержали банду грабителей-наркомановТрамп отменил визит в Данию из-за отказа продавать Гренландию
              Трамп объяснил отсутствие России в G8 проигрышем Обамы ПутинуТрамп оценил близость экономики США к рецессииОпределен исполнитель главной роли в фильме «Матрица 4»Румыния выступила против строительства «Северного потока – 2»
              Россия и Китай созвали экстренное заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний СШАБерлин призвал к прямому и открытому диалогу с РоссиейРусскоязычные блогеры атаковали Instagram Сильвестра СталлонеАмериканский астронавт раскритиковал робота «Федора»

              Главная тема


              Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

              валютные войны


              Трамп потребовал быстро сделать доллар дешевле

              угрожали санкциями


              Кравчук рассказал об ультиматуме США Украине по ядерному оружию

              наступательное оружие


              Для наземного запуска «Томагавка» использовали установку системы ПРО США

              Видео

              Москва – Париж


              Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

              АЭС «Белене»


              Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание

              кругосветное плавание


              ВМФ повторил историческое достижение царского флота

              воровство технологий


              СССР выиграл у США гонку за гиперзвук

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Плотина наркопотребления


              Игорь Мальцев: Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

              Земля по дешевке


              Глеб Простаков: Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

              Сталинская дыра


              Дометий Завольски: Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Президент Мозамбика захотел обсудить с Путиным инвестиций

              21 августа 2019, 10:35

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Президент Мозамбика Филипе Ньюси, находящийся с визитом в Москве, заявил о намерении обсудить на переговорах президентом Владимиром Путиным привлечение инвестиций из России, в том числе в сферах туризма и технологий.

              Ньюси в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что «Мозамбик и Россия должны открыть новую страницу отношений, чтобы совместно развивать экономику».

              «У нас есть природные ресурсы. Мы ждем российские инвестиции для преобразования этих ресурсов на благо народа, а у России есть большой опыт в этой сфере», – добавил он.

              Отвечая на вопрос о темах предстоящей встречи с Путиным, президент Мозамбика сказал, что будут проведены несколько встреч, а также деловой форум.

              «Это очень важно для нашего сотрудничества и очень хорошо с политической точки зрения. Мы будем говорить о развитии нашей экономики и экономики России. Экономика будет диктовать отношения между Россией и Мозамбиком», – сказал Ньюси.

              Он, в частности, отметил, что в ходе предстоящих в Москве контактов будет обсуждаться сотрудничество в сфере технологий и туризма. Политик отметил, что Мозамбик богат углеводородами, плодородными сельскохозяйственными землями, рыбными ресурсами.

              Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона «Идай».

              Он указал также, что саммит Россия – Африка станет поворотным моментом в развитии отношений между африканскими странами и Москвой.

              «Россия – это европейская страна с развитыми технологиями, знаниями и финансовыми возможностями, потенциалом для инвестирования в Африку. Поэтому мы привезли бизнесменов из Мозамбика, чтобы работать совместно с российским бизнесом. То есть мы практически начнем завтра саммит Россия – Африка», – добавил Ньюси.

              Кроме того, президент заявил, что перемирие между правящей партией «Фронт освобождения Мозамбика» («Фрелимо») и оппозиционным «Мозамбикским национальным сопротивлением» («Ренамо») обеспечивает спокойную добычу углеводородов и создает основы развития страны.

              «Установление мира в Мозамбике для нас очень важно. Мы в последнее время пытались решить существующие между нами конфликты, и когда я занял пост президента, мы занялись этим вопросом. Нашей целью было восстановить мир между мозамбикцами, и 6 августа мы заключили перемирие. Мы считаем, что это основа развития Мозамбика», – пояснил политик.

              Ньюси указал, что значительный прогресс достигнут в сфере контроля над добычей углеводородов на благо народа страны.

              «Возможности, которые открываются в сфере углеводородов, прошли долгий путь развития, чтобы все могли быть спокойны и чтобы это не было причиной войны в Мозамбике», – добавил он.

              Президент Мозамбика находится в России с визитом 21-23 августа.

              Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет с Ньюси переговоры 22 августа.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............