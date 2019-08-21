Президент Мозамбика захотел обсудить с Путиным инвестиций

Президент Мозамбика Филипе Ньюси, находящийся с визитом в Москве, заявил о намерении обсудить на переговорах президентом Владимиром Путиным привлечение инвестиций из России, в том числе в сферах туризма и технологий.

Ньюси в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что «Мозамбик и Россия должны открыть новую страницу отношений, чтобы совместно развивать экономику».

«У нас есть природные ресурсы. Мы ждем российские инвестиции для преобразования этих ресурсов на благо народа, а у России есть большой опыт в этой сфере», – добавил он.

Отвечая на вопрос о темах предстоящей встречи с Путиным, президент Мозамбика сказал, что будут проведены несколько встреч, а также деловой форум.

«Это очень важно для нашего сотрудничества и очень хорошо с политической точки зрения. Мы будем говорить о развитии нашей экономики и экономики России. Экономика будет диктовать отношения между Россией и Мозамбиком», – сказал Ньюси.

Он, в частности, отметил, что в ходе предстоящих в Москве контактов будет обсуждаться сотрудничество в сфере технологий и туризма. Политик отметил, что Мозамбик богат углеводородами, плодородными сельскохозяйственными землями, рыбными ресурсами.

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона «Идай».

Он указал также, что саммит Россия – Африка станет поворотным моментом в развитии отношений между африканскими странами и Москвой.

«Россия – это европейская страна с развитыми технологиями, знаниями и финансовыми возможностями, потенциалом для инвестирования в Африку. Поэтому мы привезли бизнесменов из Мозамбика, чтобы работать совместно с российским бизнесом. То есть мы практически начнем завтра саммит Россия – Африка», – добавил Ньюси.

Кроме того, президент заявил, что перемирие между правящей партией «Фронт освобождения Мозамбика» («Фрелимо») и оппозиционным «Мозамбикским национальным сопротивлением» («Ренамо») обеспечивает спокойную добычу углеводородов и создает основы развития страны.

«Установление мира в Мозамбике для нас очень важно. Мы в последнее время пытались решить существующие между нами конфликты, и когда я занял пост президента, мы занялись этим вопросом. Нашей целью было восстановить мир между мозамбикцами, и 6 августа мы заключили перемирие. Мы считаем, что это основа развития Мозамбика», – пояснил политик.

Ньюси указал, что значительный прогресс достигнут в сфере контроля над добычей углеводородов на благо народа страны.

«Возможности, которые открываются в сфере углеводородов, прошли долгий путь развития, чтобы все могли быть спокойны и чтобы это не было причиной войны в Мозамбике», – добавил он.

Президент Мозамбика находится в России с визитом 21-23 августа.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет с Ньюси переговоры 22 августа.