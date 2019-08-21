У президента Уругвая нашли рак

Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил, что врачи обнаружили у него образование, которое, предположительно, является злокачественным.

По словам Васкеса, «томографическое исследование подтвердило наличие новообразования в правом легком, характеристики которого указывают на то, что оно злокачественное», передает ТАСС.

Васкес подчеркнул, что лечение он будет проходить в Уругвае. По словам 79-летнего политика, который сам по профессии является врачом-онкологом, на этой неделе его положат на один или два дня в больницу для дополнительного обследования.

«Я чувствую себя отлично, и у меня нет никаких заметных симптомов», – заявил президент Уругвая изданию El Pais.

Васкес во второй раз вступил в должность президента Уругвая в марте 2015 года. Его первый мандат продлился с 2005 по 2010 гг.

Ранее нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что почти уверен в том, что бывшего лидера этой страны Уго Чавеса заразили раком.