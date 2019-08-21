Шарий разъяснил испуг украинских политиков от поста Макрона на русском языке

Медиаэксперт Анатолий Шарий высмеял украинских политиков, возмутившихся действиями президента Франции Эммануэля Макрона, который в Facebook написал на русском языке о том, что Европа и Россия – одно целое.

«В основном в истерику впадет Ирина Геращенко. Возможно, у нее наступила алкогольная интоксикация в связи с чем-то. Она ведет себя абсолютно неадекватно... За то время, пока новая власть находится в своих кабинетах, люди даже похудеть не успевают. А тут внезапно вся мировая политика изменила вектор, потому что после ухода Порошенко не получается все это контролировать. Полный бред и абсурд. К этому все шло очень долго и наконец-то пришло», – сказал Шарий.

Также Шарий назвал «абсурдом» решение «выбросить Россию с экономической карты Европы», на что надеялись украинские политики. «Конечно, никто не собирался этого делать. Долго-долго, как в покере, сидели с каменным лицом и делали вид, что это случится. Но в итоге оказалось, что на самом деле в колоде две четверки! А у Путина неизвестно, что было... Может, он блефовал, но суть в том, что сейчас он выглядит победителем и это факт», – подытожил Шарий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат нового созыва от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в Facebook обвинила европейских лидеров в «мимикрировании под Путина». Она признала, что мир «не будет воевать» за Украину, а также предположила, что к январю 2020 года с России снимут санкции. Так она отреагировала на рассуждения Макрона на русском языке в Facebook о единстве России и Европы.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что позиция Макрона невыгодна Киеву. А депутат Рады Владимир Арьев выразил мнение, что текущая европейская политика приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».

В понедельник состоялся визит российского президента Владимира Путина во Францию. Переговоры в летней резиденции французских президентов продолжались около трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.

Также Макрон поддержал решение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в формат G8. Как сообщала в среду газета ВЗГЛЯД, таким образом, Вашингтон и Париж решили исправить свои ошибки в отношениях с Москвой. Такое развитие событий вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал поражением для Киева.