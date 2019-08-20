Назарбаев выпустил клип на собственную песню

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаева снялся в клипе на собственную песню.

Видеоклип опубликован в Instagram пресс-службы Назарбаева. В клипе использованы горные пейзажи, среди которых гуляет президент, также в видео присутствуют кадры из архива, на которых Назарбаев сидит с внуками. В подписи к клипу опубликована цитата Назарбаева, в которой первый президент Казахстана говорит, что ни одна страна не может сравниться с казахской землей, где он вырос.

Назарбаев объявил об отставке 19 марта, новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.