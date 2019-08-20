Суд Киева заочно арестовал экс-министра доходов Клименко

Суд в Киеве заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.

Клименко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по делу о так называемых налоговых площадках, сообщается на сайте генпрокуратуры.

Также прокуроры обвинили адвокатов беглого экс-министра в самоустранении, затягивании и срыве судебного процесса, потому что они ни разу не явились на судебное заседание.

«С целью соблюдения прав подозреваемого... судом привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи», – сообщили в генпрокуратуре.

Клименко подозревают в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против госсобственности, что повлекло ущерб государству в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2012-2013 годах он с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

Ранее суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Виталия Захарченко, который возглавлял министерство с ноября 2011 года до февраля 2014 года.

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