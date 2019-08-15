Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

Суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по подозрению в отмывании 10 млрд гривен.

«Такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора генеральной прокуратуры. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей» – сообщили «Украинские новости» решение суда.

Отмечается, что Захарченко обвиняют в отмывании 10 млрд гривен через «Смартбанк». Ходатайство в суд подала генеральная прокуратура Украины.

Захарченко выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но так как экс-министр находится за пределами Украины, арест является заочным.

Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 года до февраля 2014 года. В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину. Он находится в розыске СБУ.