В Сети высмеяли «мост Кличко» из-за мух

В стеклянных панелях нового пешеходного моста в Киеве, который прозвали «мостом Кличко», завелись мухи.

Пользователь Дмитрий Вдовико на своей странице в Facebook выложил видеозапись, на которой видно, что мухи поселились в стеклянных вставках сооружения.

«Будете смеяться, но внутри стекла на «мосту Кличко» завелись мухи», – написал автор ролика.

В комментариях пользователи назвали мух бактериологическим оружием. Другие гадают, сколько денег потратит город на освобождение насекомых.

«Там влажно, скоро и грибок заведется», – выразила мнение Неля Гутник.

«Надо вызвать зоопатруль», – написал Артур Чемирис.

«Может это уникальный и единственный в своем роде мост-мухолов?», – предположил Олег Михайлик.

«Это мухи-вандалы», – считает Дмитрий Франко.

«Поэтому он и дороже, чем китайский. В китайском мух нет», – отметил Иван Сидоров.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о проблемах с новым мостом в Киеве. Сперва он треснул после «активного скакания», затем треснуло три защитных стекла-пленки. Также между покрытием моста и стеклом обнаружили двухсантиметровый зазор, куда смогла поместиться книга.

Пешеходно-велосипедный мост между парком «Владимирская горка» и аркой Дружбы народов был открыт 25 мая. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей.

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