Путин запретил микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на предотвращение и пресечение мошенничеств с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

В этих целях закон запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Аналогично частным МФО запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество, а также под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Вводимые законом запреты не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются Россия, ее регионы или муниципалитеты.

Одновременно устанавливаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) по аналогии с МФО и устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала) таких компаний. С 1 июля 2020 года минимальный капитал МКК должен составлять 1 млн рублей. В следующие четыре года эта планка будет увеличиваться на 1 млн рублей ежегодно. С 1 июля 2024 года она будет составлять 5 млн рублей.

Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года, за исключением тех положений, для которых установлены иные сроки.

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