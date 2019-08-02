Врио губернатора Астраханской области доложил Путину о состоянии дел в регионе

Временно исполняющий обязанности главы Астраханской области Игорь Бабушкин доложил президенту России Владимиру Путину о приоритетных направлениях социально-экономического развития региона и о планах по строительству и реконструкции объектов культуры и здравоохранения.

Также глава государства обсудил с врио губернатора вопрос формирования особой портовой экономической зоны в Астраханской области, сообщается на сайте Кремля.

Президент в разговоре с главой региона выразил мнение, что Бабушкину удалось освоиться в этой должности.

«Да, Владимир Владимирович. Удалось достаточно серьезно погрузиться в ситуацию. С первых дней начал выезжать в населенные пункты, встречаться с людьми.Обращения граждан поступают абсолютно разные, по проблемам, которые долгое время, практически годами, не решались. Для меня совершенно очевидно, что ситуацию нужно менять», – пояснил Бабушкин.

Он отметил, что в стратегии действий обозначил пять основных приоритетов в развитии Астраханской области, главным из которых является рост качества жизни людей, повышение их социальной защищенности.

Путин поинтересовался, на какие именно приоритеты врио губернатора обратил внимание.

«Сегодня у нас незащищенными оказались семьи, имеющие большое количество детей, ветераны труда, ветераны войны. Первой моей законодательной инициативой стало региональное расширение мер социальной поддержки, которое позволит нам охватить более 200 тыс. населения. С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят в силу. На этот год у нас уже запланировано 280 млн рублей, и со следующего года мы готовы будем потратить на поддержку наших граждан 845 млн рублей», – сказал Бабушкин.

В ответ на вопрос президента о принятии закона он пояснил, что проект был принят в первом чтении, второе чтение должно пройти в августе.

«205–206 тысяч астраханцев – это немалое число; 280 млн потребуется, в 2020 году – 845 миллионов, а источники?», – поинтересовался Путин.

Бабушкин пояснил, что источником является консолидированный бюджет региона.

«Мы все посчитали и соизмерили наши возможности с существующими потребностями наших граждан. Сегодня активно работаем по выполнению ваших поручений, которые вы дали в феврале и мае месяце в Ахтубинске. В рамках февральского поручения реализуем проекты по социальным объектам – это 50 объектов. На сегодняшний день по 39 объектам у нас имеется подтверждение из федерального бюджета, ведется работа по их реализации. По 11 плановые сроки – 2020–2021 годы. Это строительство объектов спорта, домов культуры, объекты здравоохранения, детские сады и школы», – сказал врио губернатора.

Президент расспросил главу региона о состоянии дел в здравоохранении.

Бабушкин ответил, что в здравоохранении запланировано два объекта: корпус областного перинатального центра и лечебно-диагностический корпус онкодиспансера.

«Но там потребуется еще и оборудование», – отметил глава государства.

«Совершенно верно, поэтому по одному из объектов нам необходима корректировка проекта. Сейчас запустили работу, где необходимо учесть оборудование объекта лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера», – сказал Бабушкин. Он также пояснил, что речь идет про медицинские учреждения в Астрахани.

«А сеть объектов первичного здравоохранения в целом по области? Вы не смотрели, как там обстоят дела?», – задал вопрос глава государства.

«Там дела обстоят не очень хорошо. Нам совершенно необходима реконструкция тех поликлиник, которые сегодня существуют у нас в населенных пунктах. Нам необходимо дополнительно построить ФАПы в рамках и национального проекта, и в рамках мер поддержки, которые оказаны в рамках вашего поручения. Мы рассчитываем, что нам существенно удастся эту ситуацию изменить», – уточнил Бабушкин.

Путин добавил, что в некоторых районах поликлиники можно построить, в других – реконструировать, а в некоторых местах нужно создавать мобильные пункты.

Также Бабушкин доложил президенту о состоянии объектов культуры.

«Объекты, которыми пользуются сегодня наши граждане, к сожалению, еще 50–60-х годов постройки в большинстве случаев», – сказал врио губернатора.

Глава государства и врио губернатора обсудили вопрос портовой особой экономической зоны.

«Сегодня полным ходом занимаемся этим вопросом в рамках вашего поручения. Сформирована рабочая группа, ведется оформление земельного участка для формирования портовой особой экономической зоны. Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: Министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами. В рамках вашего поручения с докладом до 1 декабря, я полагаю, мы сформулируем и сформируем четкое понимание по срокам и этапности формирования портовой особой экономической зоны», – пояснил Бабушкин.

Он уточнил, что в в рамках реализации планируется увеличить грузопоток до 15 млн тонн в год по направлениям север – юг и запад – восток.

«Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу», – заключил президент.