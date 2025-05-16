В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.13 комментариев
В ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной
ООН приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле, сообщила заместитель представителя генерального секретаря Стефани Трембле.
Всемирная организация подчеркнула значение состоявшихся в Стамбуле переговоров, передает ТАСС.
Трембле подчеркнула, что ООН отмечает важную роль Турции и США в поддержке этих переговоров. Она выразила надежду, что встречи приведут к полному, немедленному и безусловному прекращению огня на Украине, что станет ключевым шагом к созданию условий для прочного мира.
В ООН заявили о готовности поддержать все значимые усилия по достижению мира на Украине в соответствии с международным правом и резолюциями организации. Переговоры в Стамбуле рассматриваются как важный этап для урегулирования ситуации в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.