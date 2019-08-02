Футбольный клуб «Ростов» наказали за избиение ОМОНом фанатов «Спартака»

ФК «Ростов» должен будет провести два домашних матча Российской премьер-лиги (РПЛ) на нейтральном поле в другом городе, такое решение было принято Российским футбольным союзом (РФС), решение носит условный характер. Кроме того, ФК обязан выплатить штраф в размере 650 тыс. рублей.

«Мы пришли к следующему: за необеспечение принимающей стороной на стадионе, поставившей под угрозу лиц, находящихся на стадионе, а также за иные нарушения регламента, оштрафовать «Ростов» на 650 тысяч рублей. И обязать «Ростов» провести два домашних матча РПЛ на нейтральном поле в другом городе условно», - заявил председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц, сообщает РИА «Новости».

20 июля завершился матч второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» – «Спартак». После этого болельщиков «Спартака» служба безопасности не выпускала со стадиона, а затем людей начали избивать дубинками сотрудники ОМОНа.

«КДК РФС (Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, – прим. ВЗГЛЯД) установил для «Ростова» испытательный срок до окончания сезона-2019/20 чемпионата России, в случае повторного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции», – подчеркнул Григорьянц.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» в Ростове-на-Дону.