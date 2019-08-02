Арестован первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Ивана Подкопаева, участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. При задержании у Подкопаева изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября», – передает РИА «Новости» решение судьи.

При задержании у Подкопаева изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик. На заседании суда подозреваемый заявил, что баллончик нужен ему для защиты от бродячих собак, наличие противогаза он объяснил работой техником, а нож, заявил он, «не являемся холодным оружием». «Мне необходимо это в хозяйственных целях», – пояснил обвиняемый.

Отмечается, что во время заседания Подкопаев выглядел подавленно, но подчеркнул, что виновным он себя не считает.

Следователь заявил, что Подкопаев скрылся с места совершения преступления, он не имеет постоянного дохода, и попросил арестовать обвиняемого. «Участие Подкопаева подтверждено его показаниями и изъятыми в ходе обыска вещественными доказательствами. Вину он не признает», – сообщил следователь.

В пятницу Пресненский суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

Задержаны пять человек, но Следственный комитет анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.