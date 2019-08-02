Китай призвал США вернуться к выполнению ДРСМД

Китай призывает Соединенные Штаты вернуться к своим обязательствам в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китайская сторона против таких действий, <...> мы призываем Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств», – приводит ее слова ТАСС.

Соединенные Штаты выходят в пятницу из ДРСМД от 1987 года. Ранее Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

До этого Китай неоднократно выражал несогласие с идеей МИД Японии о создании новой структуры взамен ДРСМД. В совместном заявлении российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина говорилось, что Россия и Китай призывают другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории.

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