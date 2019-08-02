Семь взрывов произошло в Бангкоке

Серия взрывов произошла в пятницу утром в центре Бангкока, известно о двух пострадавших, сообщают местные СМИ.

Как передает телеканал Nation TV, три взрыва раздались один за другим с короткими промежутками в 5.00 (1.00 МСК) в центре столицы Таиланда. При первом взрыве пострадали два уборщика мусора, получившие легкие ранения. Взрывное устройство было спрятано в куче листьев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что район Прату Нам, где прогремели первые взрывы, находится в непосредственной близости от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, где на этой неделе проходят министерские встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с участием делегаций России, США, Китая и Евросоюза.

Еще два взрыва произошли в 8.00 (4.00 МСК) под станцией надземного метро «Чонгнонси» на улице Наративат, где расположено посольство России. При этих взрывах никто не пострадал.

Около 9.30 (5.30 мск) прогремели еще два взрыва в районе улицы имени короля Рамы Девятого, у комплекса правительственных зданий. О том, есть ли пострадавшие при этих взрывах, пока неизвестно.

Ведущий тайского канала несколько раз передавал обращение полиции Бангкока к гражданам с предупреждением об осторожности.

В марте в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг на юге Таиланда взорвались семь самодельных бомб, еще семь были обезврежены.