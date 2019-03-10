Несколько бомб взорвались в Таиланде

В провинциях Сатхун и Пхаттхалунг на юге Таиланда взорвались семь самодельных бомб, еще семь были обезврежены, сообщает Третий национальный телеканал страны.

По данным телеканала, во время взрывов были повреждены несколько зданий, включая полицейский участок в провинции Сатхун. Никто из людей не пострадал, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы подозревают, что самодельные взрывные устройства могли заложить как исламские боевики-сепаратисты, так и организованные преступные группы.

Пока выяснилось, что двое подозреваемых, вероятно, передвигались на мотоцикле, который потом был взорван у полицейского участка. Машина была украдена в ноябре в соседней провинции Сонгкла.

Провинции Сатхун и Пхаттхалунг соседствуют с провинциями Ялла, Наративат и Паттани, где активно действуют боевые группы сепаратистов-мусульман. В этих регионах перестрелки между боевиками и таиландскими силами безопасности происходят регулярно с 2004 года. Но на другие провинция активные действия обычно не распространяются.

В 2016 году на таиландских курортах Хуахин, Пхукет и Пхангнга, а также в провинции Сурат Тхани произошла серия взрывов, несколько человек погибли.