«Победа» опровергла жесткую посадку в Гюмри

Сообщения СМИ о том, что самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Гюмри, не соответствует действительности, заявила авиакомпания.

Компания заявила, что «опровергает информацию о жесткой посадке». По версии «Победы», самолет, когда пошел «на второй круг», задел ВПП «хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа», передает ТАСС.