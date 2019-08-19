Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Гюмри

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в Гюмри, сообщил Комитет гражданской авиации Армении.

В комитете сообщили, что самолет, на борту которого было 173 пассажира, задел задней частью ВПП, передает РЕН ТВ.

Хвост самолета поврежден, передает «Интерфакс».

Никто не пострадал.

Для продолжения рейса будет использован резервный самолет авиакомпании, передает РИА «Новости».

При этом в авиакомпании заявили, что пока рано делать выводы о жесткой посадке. Как сообщили в «Победе», «есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы».

Напомним, в августе пилотам «Уральских авиалиний» удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер Airbus А321 в кукурузном поле.