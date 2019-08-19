В регионах России прошли церемонии отправления делегаций на «Тавриду – АРТ»

С 14 по 21 августа в 25 регионах страны проходят церемонии отправления делегаций на фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ», который пройдет в Крыму с 20 по 26 августа. Акции организуют участники фестиваля, которые отправляются из своих городов в Крым.

Флешмобы организуют представители Белгородской области, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесской Республики, Ростовской области, Кабардино-Балкарской, Удмуртской Республики и других регионов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятия пройдут на площадках железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, центральных площадей городов и в других точках сбора региональных делегаций. Будущие участники фестиваля организуют тематические костюмированные шествия в национальных костюмах, танцевальные представления, музыкальные перформансы и другие творческие флешмобы.

«Меня радует, что фестиваль «Таврида – АРТ» начинается уже в нашем городе. Это большое событие, а с помощью флешмобов мы можем объединить всех участников фестиваля и зарядиться творческой атмосферой. Мне очень нравится, что эту идею поддержали молодые люди не только из нашего региона, но из других. Это значит, что на фестивале мы встретим таких же заряженных на позитив людей, и это не может не радовать», – поделился впечатлениями участник флешмоба Расим Папшуов из Карачаево-Черкесской Республики.

«Флешмобы – это своеобразное начало фестиваля. Мне кажется, иногда нужно добавлять немного креатива в повседневную жизнь нашего города. А фестиваль – это отличный повод показать, что мы умеем», – рассказала Алина Тхазаплижева из Кабардино-Балкарской Республики.

Видео-презентацию своей области перед отправлением на «Тавриду – АРТ» представила самарская делегация.

Видео флешмоба при отправлении делегации на фестиваль опубликовали также в Вологде.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке 4 тыс. 500 молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей. Фестиваль объединит все направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. В дни основной программы «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.

Вход бесплатный, обязательная регистрация на сайте https://tavridafest.art/.

Вход на фестиваль открыт для гостей, достигших 16 лет.

В состав арт-кластера «Таврида» входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится в Крыму с 2015 года), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет впервые с 20 по 26 августа) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства запланировано на 2022 год). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.