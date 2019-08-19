Турция обстреляла курдов на севере Сирии

Дислоцированные на севере Сирии турецкие военные открыли огонь по району Телль-Рифат в ответ на атаку со стороны сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает минобороны Турции.

«Террористы РПК (Рабочей партии Курдистана)/YPG из подконтрольного им района Телль-Рифат открыли огонь по позициям ВС Турции в районе проведения операции «Щит Евфрата». Подразделения ВС Турции нанесли ответный удар по позициям террористов», – передает РИА «Новости».

10 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган одной из значимых побед Анкары за последнее время назвал начатую страной в 2016 году операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Цель операции – не допустить создания террористического коридора у турецкой границы, направлена она в первую очередь против РПК.

Также он анонсировал еще одну «историческую победу» Турции в этом августе. Заявление было сделано на фоне сообщений о готовящейся операции против курдских формирований на севере Сирии.

Перед этим США предупредили Анкару об угрозе безопасности Турции в случае вторжения в Сирию.