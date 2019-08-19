Украинский суд арестовал заходивший в Севастополь танкер

Городской суд Херсона удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте танкера «Мрия» («Мечта»), подозреваемого в поставках топлива в Севастополь, сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры Автономной республики Крым.

«Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна «Мрия», – говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры.

Таким образом, согласно решению суда, «на судно наложен арест».

11 августа так называемая прокуратура Автономной республики Крым, подчиняющаяся властям Украины, провела в Херсоне обыск на танкере «Мрия». В прокуратуре утверждают, что в июне 2015 года это судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.