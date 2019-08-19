Симоньян оценила трусы для детей-трансгендеров

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала представленную в Лондоне коллекцию нижнего белья для детей-трансгендеров.

«Дизайнер из Лондона осчастливила мир коллекцией нижнего белья для детей-трансгендеров. Особые трусы помогают максимально замаскировать гениталии (сама автор использует слово «подвернуть»). Это должно помочь малышам оставаться в гармонии со своим настоящим гендером», – пишет на своей странице в Instagram.

«Правда, дизайнер сетует, что многие пока не понимают, зачем нужна ее продукция. Меня пугает вот это «пока», – добавила Симоньян.

Ранее Симоньян рассказывала о своем отношении к поощрению трансгендерных наклонностей у детей.

В октябре в Британии решили наказывать родителей за запрет сыновьям носить юбки.