Германия задумала лишать сирийцев статуса беженцев за поездки на родину

Сирийцы, которые во время отпуска отправляются на родину, могут быть лишены статуса беженцев в Германии, заявил министр иностранных дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью Bild am Sonntag.

«Если сирийский беженец регулярно проводит отпуск в Сирии, он не может всерьез ссылаться на то, что он подвергается в Сирии преследованиям», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению германского министра, у такого сирийца следует отзывать статус беженца.

Зеехофер добавил, что миграционное ведомство будет следить за поездками беженцев, а когда ситуация в Сирии позволит, власти Германии начнут заниматься депортацией.

Напомним, за последние годы около 800 тыс. граждан Сирии получили в Германии статус беженцев.

Добавим, что, по данным ООН, число людей, которые вынужденно покинули свои дома, в 2018 году увеличилось в мире на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало новым рекордом.