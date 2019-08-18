Глушаков ответил Дзюбе на слова о «позорном» судействе матча «Зенит» – «Ахмат»

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0. Форвард «Зенита» Артем Дзюба назвал работу арбитров «позорной», но полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ответил на возмущение Дзюбы.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы, пишет «Чемпионат».

В первом тайме футболист «Зенита» Александр Ерохин вышел один на один с вратарем «Ахмата» Виталием Гудиевым, но «зацепился одной своей ногой за другую и рухнул на газон». Однако Сердар Азмун все же забил гол, передает РИА «Новости».

Матюнин не засчитал гол, забитый после свистка, но при этом удалил Ризвана Уциева за мнимый фол на Ерохине.

Во втором тайме «Зениту» не засчитали еще один гол из-за офсайда.

Дзюба заявил, что «Матюнин – герой матча». По словам футболиста, «стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей». Судейство Матюнина Дзюба назвал «позором». Дзюба признал, что его клуб не справился в матче, но подчеркнул с возмущением, что «игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут», а судья «даже желтую не показал».

Глушаков не стал комментировать удаление, так как «еще на повторе не видел момент».

«Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Смольникова – нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают желтые карточки? Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим», – заявил Глушаков.

«Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?» – добавил он.

Глушаков считает, что «ничья – хороший результат», учитывая неудачное начало матча.