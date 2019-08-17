Умер создатель кролика Роджера

Режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс, работавший над фильмом «Кто подставил кролика Роджера» и двумя частями «Розовой пантеры», скончался в Великобритании в возрасте 86 лет.

Уильямс родился в Канаде, но в 50-х переехал в Великобританию, где он и скончался в пятницу в своем доме, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.

Знаменитый режиссер-мультипликатор трижды становился обладателем премии «Оскар». В 1988 году он создал популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит.