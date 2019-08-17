Крымские татары отметили изменения после воссоединения Крыма с Россией

Крымские татары рассказали об изменениях в Крыму за пять лет после вхождения полуострова в состав России, назвав этот период развитием народа.

По словам участников крымско-татарского форума, который проходит в Симферополе, за пять лет в регионе сделано больше работ по благоустройству, чем за многие предыдущие десятилетия, передает РИА «Новости».

В частности, «строятся дороги, подключается газ, свет и вода, ведется строительство жилья, ежегодно выделяется материальная помощь на завершение строительства дома».

Также участники отметили завершение строительства Соборной мечети в Симферополе, реставрацию Ханского дворца и строительство полиэтнического центра.

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«Народ не только живет, но и развивается у себя на родине», – говорится в обращении.

На форуме также отметили такие масштабные проекты, как Крымский мост, две крупные электростанции, аэропорт, строительство новой республиканской больницы и федеральной трассы.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

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