Тайфун «Кроса» частично обесточил девять населенных пунктов на Сахалине

Девять населенных пунктов на Сахалине частично остались без электричества из-за тайфуна «Кроса», сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

В ночь на субботу основной удар стихии пришелся на западное побережье Сахалина. «Тропический шторм заявил о себе на острове сильным ветром порывами более 30 метров в секунду. Без электричества частично остались девять населенных пунктов. Развернуты аварийно-восстановительные работы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства Сахалинской области.

В результате перехлеста проводов частично без света остались села Чехов и Пионеры (Холмский район), Урожайное, Новоселово (Томаринский район), где в общей сложности проживают около 3,6 тыс. человек.

Кроме того, электричества нет и в некоторых домах на южной окраине Южно-Сахалинска. Смещаясь на север острова, тайфун обесточил линию электропередачи, питающую села Адо-Тымово, Воскресеновка, Молодежное и Арги-Паги в Тымовском округе, где проживают около 3,7 тыс. человек.

По прогнозу Сахалинского управления Росгидромета, 17 августа дожди, местами сильные ожидаются на территории Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской области.

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию», – сообщил региональный главк МЧС.

Населению рекомендовано без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку, охоту, остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Туристическим группам – переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

Два мощных тайфуна «Кроса» и «Лекима» продолжают оказывать влияние на погоду на юге Дальнего Востока. В субботу в Приморье расширили район действия режима ЧС из-за подтопления новых территорий. Накануне МЧС предупредило об угрозе подтопления десяти районов Приморского края.