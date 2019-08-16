Криминальному авторитету предрекли расправу за отказ от титула «вор в законе»

Отказавшемуся от титула «вора в законе» Олегу Мухаметшину (Муха Люберецкий) может грозить опасность, заявил специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров.

«Раньше – в советские времена – его бы вообще сразу убили, сейчас же все зависит от того, насколько его фигура значима в криминальном мире. В любом случае, с ним вполне могут расправиться. Как минимум, в уголовном мире его теперь всегда будут считать предателем, уважение авторитетов ему вернуть уже не удастся никогда», – пояснил Сидоров, передает Ura.ru.

Эксперт отметил, что решение Мухаметшина отказаться от титула вряд ли связано с подписанным в апреле президентом Владимиром Путиным законом об ужесточении наказания для криминальных авторитетов.

Сидоров полагает, что Люберецкому вряд ли что-то угрожало, поскольку число привлеченных к ответственности на сегодняшний день еще очень мало.

«Это глупый поступок, он просто испугался чего-то. Хотя в реальности к ответственности только по новому закону пока никого не привлекают, это всегда идет в связке с другими статьями УК, по которым судят авторитетов», – заключил специалист.

Напомним, 59-летний москвич Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, отказался от титула вора в законе и подал соответствующее заявление начальнику московской полиции.

Ранее в пятницу сообщалось, что полицейские возбудили уголовное дело на криминального авторитета по кличке Огонек за занятие высшего положения в преступной иерархии.

В июле Басманный суд Москвы арестовал вора в законе Олега Шишканова, который подозревается в том, что занимает в преступной иерархии высшее положение.