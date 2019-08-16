Назначен новый худрук Волковского театра в Ярославле

Новым художественным руководителем ярославского театра драмы им. Волкова станет Сергей Пускепалис, сообщил замминистра культуры Павел Степанов.

«Все концепции были интересные, содержательные. Надо отметить, что следующий год значимый – исполняется 270 лет театру. Очень важно, чтобы он работал ритмично и встретил на подъеме свой юбилей... Обсуждение было живое. Должен сказать, что прошло голосование, бюллетени подсчитаны. Подавляющим большинством победила концепция Сергея Пускепалиса», – передает РИА «Новости» слова Степанова.

Сам Пускепалис отметил, что Волковский театр сейчас находится в «творческом тонусе», потенциал труппы можно только развивать. По его словам, театр необходимо сделать привлекательным для туристов, что увеличит посещаемость, а репертуар должен подчиняться требованием русской классики, хотя современная драматургия тоже должна находить место в афише.

Он заявил также, что покинет пост заместителя художественного руководителя по творческой работе МХАТа имени Горького.

«Должность такого уровня не предполагает совмещения. Придется перейти на постоянное место работы в Ярославль. Мы попытаемся как-то решить с Эдуардом Бояковым, чтобы уход был мягкий. Мы продумаем, как сделать это тактично», – сказал Пускепалис.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров в первый российский национальный театр.

Решение раскритиковал глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, а глава Ярославской области Дмитрий Миронов подчеркнул, что заявление Мединского не проходило обсуждения с областными властями.

Также объединение театров комментировал директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Алексей Туркалов.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры об объединении петербургского Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова.

Напомним, 5 июля Мединский сообщил, что директора Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле Алексея Туркалова уволили с должности.