В Турции разъяснили позицию по отказу от системы «все включено»

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено» (all inclusive), поскольку спрос на нее слишком высок, заявил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.

Такое заявление он сделал после просьбы турецких торговцев ограничить применение данного стандарта, передает РИА «Новости».

Ягджы отметил, что отели сами выбирают по какой системе работать, и вмешиваться в это никто не может. Рынок сам решает успешен формат работы или нет, и «если есть спрос, то будет и предложение».

«В Турции на эту систему существует высокий спрос, а значит, будут работать отели, которые считают для себя эту систему оптимальной», – сказал глава Союза.

Он подчеркнул, что просьба отменить эту систему не имеет никакого разумного обоснования.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы «все включено» в отелях.

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