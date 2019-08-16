США пригрозили «серьезными последствиями» всем связанным с иранским танкером

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус не исключила «серьезных последствий» для всех лиц, которые связаны с иранским танкером «Грейс-1» (Grace 1).

По словам главы пресс-службы Госдепа, иранский танкер «Грейс-1» (Grace 1) содействовал Корпусу стражей исламской революции (КСИР), занимаясь транспортировкой нефти из Ирана в Сирию, передает ТАСС.

«Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1», – заявила Ортэгус.

В четверг Гибралтар освободил иранский танкер «Грейс-1», который был задержан в июле с грузом нефти для Сирии. Иран назвал задержание танкера пиратством. В МИД Испании заявили, что танкер был задержан по требованию Вашингтона.