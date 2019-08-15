Число обращений за медпомощью из-за пожаров в лесах не превысило уровень 2018 года

Число обращений за медпомощью в регионах рядом с лесными пожарами не превысило показатели за аналогичный период в 2018 году, сообщил профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Сергей Авдеев.

«К сегодняшнему дню проанализирована ситуация обращаемости за медицинской помощью населения территорий, расположенных вблизи с очагами лесных пожаров и зоной задымления [Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Иркутская область и Красноярский край]. В целом, число обращений населения не превышает среднестатистическую обращаемость в медицинские организации региона по сравнении с аналогичным периодом 2018 года, то есть пока нет значимого роста обращений в интересуемый период», – пояснил Авдеев, передает ТАСС.

Он также отметил, что такое положение дел можно назвать благополучным, однако подчеркнул, что «все еще актуален постоянный мониторинг состояния здоровья жителей, живущих вблизи очагов лесных пожаров».

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров в Красноярском крае окутал десятки населенных пунктов, ветер несет его дальше – на города Западной Сибири. В Минздраве Омской области рассказали, что из-за дыма от красноярских пожаров более чем на 15% увеличилось число обращений в скорую медицинскую помощь.

В томском МЧС рекомендуют жителям Томска и области использовать влажные марлевые маски, долго не находиться на улице, чаще принимать душ, пить больше воды, плотно закрывать окна и двери, а также отказаться от употребления алкоголя.

Задымленность и мгла в атмосферном воздухе, вызванная пожарами в Красноярском крае, третьи сутки наблюдается и в Кузбассе, где с воскресенья действует ограничение по выбросам в атмосферу для промышленных предприятий в Кемерове из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации регионального департамента охраны здоровья населения, в медицинских учреждениях области пока не было зарегистрировано обращений от граждан, которые бы жаловались на плохое самочувствие в связи с задымленностью атмосферы.

Жители восточных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, куда дым пришел в понедельник, отмечают улучшение обстановки. Менее плотной стала дымка в Нижневартовске, развеялся смог в Сургуте и Ханты-Мансийске.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, дымка над Западной Сибирью сохранится еще два-три дня, пока дует восточный ветер, что распространяет задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.