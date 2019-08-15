У пассажиров севшего в поле самолета возникли проблемы с багажом

После аварийной посадки на кукурузном поле самолета Airbus A321, вылетевшего из аэропорта Жуковский в Симферополь, существуют проблемы с доставкой багажа пассажирам, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Проблема с доставкой багажа существует, поскольку приземление произошло на кукурузное поле с достаточно влажным грунтом, багажные отсеки самолета оказались заблокированы. Понадобится некоторое время, чтобы раскопать этот грунт, добраться до багажных отсеков, после чего багаж будет извлечен, будут проведены процессуальные действия, а багаж будет выдан пассажирам рейса», – уточнил он в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

Эвакуированные с борта пассажиры смогут получить свой багаж в конце дня после того, как соответствующее разрешение даст Следственный комитет.

«Как только представители Следственного комитета, представители комиссии по расследованию разрешат извлекать багаж, то этот багаж будет извлечен. Рассчитываю, что это произойдет к завершению сегодняшнего дня», – сказал Нерадько, сообщает РИА «Новости».

В четверг 15 августа самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Жуковского в Симферополь с 226 пассажирами на борту. Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей птиц, в результате чего двигатель самолета загорелся. Пилоты, которых в Кремле назвали героями и пообещали представить к наградам, сумели посадить самолет на кукурузное поле. В результате ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не погиб