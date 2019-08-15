Путин обсудил с врио губернатора «крайне низкие» зарплаты в Курганской области

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым и обсудил с ним социально-экономическую ситуацию в регионе и меры по его развитию, сообщает Кремль.

Шумков рассказал о ситуации с развитием региона, признав, что Курганская область по ряду показателей отстает от соседей и от общероссийского уровня, в частности, по показателю ВРП на душу населения, сообщается на сайте Кремля.

«Достаточно тяжелые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности», – сказал врио губернатора.

Путин изучил представленные ему слайды и отметил, что разрыв по тарифам на электроэнергию составляет 4,78. Кроме того, президент указал на уровень заработных плат.

«Зарплаты, конечно…», – сказал Путин, и Шумков признал, что они «крайне низкие».

«Средняя начисленная – крайне низкая», – подтвердил Путин.

Также Шумков отметил, что госдолг региона за последние семь лет вырос в девять раз, а структура бюджета 3,5 млрд рублей, при том, что более 40% – это трансферты из федерального бюджета.

Кроме того, врио главы региона сообщил, что в структуре населения количество пенсионеров составляет 29%. Это на 4% выше показателя по России и выше всех в Уральском федеральном округе.

«Самый тревожный показатель – это падение рождаемости, на 28% снизилась рождаемость с 2012 года. Очень большой разрыв. Отъезд молодого населения и старение очень сильно ударили по этому показателю тоже», – сказал Шумков.

Также президент обсудил с главой региона налогообложение связанных с Курганской области предприятий. Шумков обратился к главе государства с просьбой рассмотреть вариант о переводе в регион прибыли некоторых компаний.

«Думаю, это справедливо. Потому что это должно ровным слоем проходить», – заметил Путин.

Он добавил, что нельзя при этом подрывать и те субъекты России, где традиционно организованы соответствующие центры прибыли, так как «эти регионы в свои планы развития тоже вносят определенные параметры».

«Но делать надо, я согласен», – заключил президент.