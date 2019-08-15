В Кремле назвали исчерпывающим разъяснение Минобрнауки приказа о контактах с иностранцами

Министерство науки и высшего образования разъяснило рекомендательный характер приказа о новых требованиях к международному сотрудничеству российских ученых, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Было разъяснение Министерства науки вчера (14 августа), где говорилось о рекомендательном характере этого документа. Собственно, из этого нужно исходить. То есть, разъяснения даны», – сказал Песков, передает ТАСС.

В среду в РАН раскритиковали новый приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве, отметив, что он противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование». После этого в Минобрнауки объяснили ограничения в контактах российских и зарубежных ученых.