Симоньян рассказала о родившей в 17 лет третьего ребенка сестре

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя данные Росстата о самых молодых матерях России, рассказала о том, во сколько лет стали родителями ее сестры.

«У одной из моих сестер в 17 лет было трое детей. Другая сестра стала бабушкой в 32. На Северном Кавказе это действительно считается нормальным», – написала Симоньян в Telegram, отреагировав на данные Росстата, согласно которым в 2018 году пять 17-летних россиянок родили пятых по счету детей.

Он отметила, что ее сестры выходили замуж в 14-15 лет. «Никто, разумеется, не выдавал насильно. Все они либо сбежали, либо были добровольно «украдены» своими джигитами-женихами», – уточнила главред RT.

При это Симоньян отметила, что «непоколебимая, как кавказские скалы, традиция совершенно добровольно выходить замуж еще до окончания школы входит в пикантное противоречие с Уголовным кодексом, запрещающим секс до 16 лет».

«Рано или поздно это придется как-то решать», – считает главред RT.

Согласно данным Росстата, в 2018 году в России родились пять детей, ставшие пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Также в 2018 году четыре 12-летних девочки стали матерями, 13-летние родители родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые и еще четыре в этом возрасте уже второго.

15-летние в прошлом году родили 919 детей, из них 22 стали вторыми. Девушки в возрасте 16 лет родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми, девять – третьими и еще два ребенка – четвертыми.