Юная балерина из Севастополя рассказала о встрече с Путиным

Юная балерина из Академии хореографии Севастополя Анастасия рассказала о необычном жесте президента России Владимира Путина. Глава государства во время визита в учебное заведение встал перед ней на колено и поцеловал руку.

Девочка рассказала, что не ожидала подобного жеста от главы государства. «Я отвернулась, а передо мной уже стоял Путин. <...> Я к нему подкралась и стояла возле него. А потом я хотела ему руку пожать, а он встал на колено», - рассказала девочка телеканалу «Рен ТВ».

Маленькая танцовщица отметила, что ее сокурсницы не стали ей завидовать. Анастасия призналась, что метает стать похожей на Майю Плисецкую, отметив талант великой балерины. Родители девочки отметили, что дочь долгое время готовилась к поступлению в севастопольскую Академию хореографии.

Видео публикует РИА «Новости».

Президент посетил в Севастополе показ сюиты из балета «Спартак» в Херсонесе, а также встретился с 20 учениками и ректором академии танцором Сергеем Полуниным. Во время встречи с детьми Путин поцеловал маленькой балерине руку.