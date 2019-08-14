Футбольный клуб «Ахмат» наказали за оскорбление судьи по громкой связи

Стадион футбольного клуба «Ахмат» не будет дисквалифицирован за оскорбление судьи по громкой связи в игре против московского «Спартака», клуб заплатит штраф. Такое решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.

«По системе громкой связи во время матча прозвучала фраза «Судья козел». Это нарушение пункта 10.8 регламента чемпионата России по футболу. Во время матча по этому пункту по системе аудиооповещения зрителей возможны и выкрики в поддержку команды. Но это был выкрик оскорбительный. ФК «Ахмат» оштрафован на 150 тыс. рублей за этот выкрик», – передает РИА «Новости» слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

Он пояснил, что в КДК не сочли это нарушение рецидивом, так как прошлое такое же нарушение было в 2013 году.

Напомним, в воскресенье в Грозном во время матча Российской премьер-лиги сотрудник пресс-службы «Ахмата» в микрофон оскорбил судью Алексея Сухого.