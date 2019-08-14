Mail.ru Group и Huawei проводят переговоры о предустановке приложений на смартфоны

Российская компания Mail.ru Group проводит переговоры с китайским производителем смартфонов Huawei о предустановке программного обеспечения на гаджеты этого бренда, об этом сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

«Да, можем подтвердить переговоры. Мы заинтересованы в том, чтобы наши продукты были представлены на максимальном количестве платформ, в том числе и Huawei. Mail.ru Group открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам», – заявили в Mail.ru Group, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры между компаниями о предустановке приложений, передает ТАСС.

Ранее глава подразделения Huawei «Мобильные сервисы» Алекс Чанг сообщал, что компания ведет переговоры с «Яндексом», в частности о возможностях интеграции голосового помощника «Алиса» на смартфоны Huawei.