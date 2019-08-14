В Петербурге пройдет молодежный форум «Выше крыши»

В Санкт-Петербурге с 21 по 24 августа пройдет молодежный форум «Выше крыши», мероприятия будут проходить на площадке спортивного комплекса «Юбилейный».

Форум «Выше крыши» – пространство для реализации творческого потенциала и демонстрации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга. Это первая общегородская открытая площадка про саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное проектирование будущего Санкт-Петербурга, передает Regnum.

Форум проводит комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

На дискуссионной площадке участники обсудят вопросы по развитию молодежной политики в Санкт-Петербурге с представителями власти и общественных организаций, смогут рассказать о существующих проблемах и предложить свои идеи по их решению. Также перед участниками выступят модные музыкальные группы и артисты.

При регистрации на форум участники могут представить свой проект по развитию города, социальному предпринимательству, развитию молодежи и получить грант до 3 млн рублей на его реализацию.

Руководитель комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец, выступая на пресс-конференции, посвященной открытию форума, отметила, что на данный момент в Санкт-Петербурге проживает более одного миллиона человек до 30 лет, и это около 20% населения города.

«Говоря о развитии Петербурга, о том, каким Петербург должен быть, мы просто не можем не учитывать мнения молодежи и те тренды, которые необходимы для развития. Результаты социологических исследований, которые есть у нас в распоряжении, говорят о том, что один из основных вопросов, который волнует молодых людей - это вопрос о том, как достичь успеха, как реализоваться, и при этом не потерять себя, остаться гармоничным с самим собой, найти тот самый баланс между развитием, работой и отдыхом», – отметила она.

По словам Аблец, было принято решение, что молодежные мероприятия в Санкт-Петербурге должны быть переформатированы с учетом этих запросов.

«В первую очередь, это пространство для развития, пространство для того, чтобы понять, какие пути и возможности есть у молодых петербуржцев и форум будет ярким подтверждением этого нового тренда в молодежной политике», – сказала Аблец.

В рамках форума пройдет финал конкурса «Мой город – мои возможности», который проводится правительством города совместно с АНО «Россия – страна возможностей».

По словам Аблец, в финале примут участие 249 человек, они пройдут очередные конкурсные испытания, и 23 августа на площадке форума «Выше крыши» будут названы имена 30 победителей и ста лучших участников конкурса.

«Все сто лучших участников конкурса они будут зачислены в кадровый резерв управленческих кадров Санкт-Петербурга, и я уверена, и временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов это подтвердил, что они смогут присоединиться к команде, и занять управленческие позиции в правительстве Санкт-Петербурга», – подчеркнула Аблец.

Российский футболист, заместитель спортивного директора футбольного клуба «Зенит» и один из хедлайнеров форума Вячеслав Малафеев рассказал, почему решил поддержать мероприятие.

«Я решил поддержать форум «Выше крыши» не просто так. Это моя жизненная позиция, это моя нынешняя работа – развитие молодых футболистов для футбольного клуба «Зенит», для первой команды. Это очень тяжело – молодых ребят окружают соблазны, социальный мир, медиапространство и так далее. И во всем нужно разбираться», – рассказал спортсмен на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму «Выше крыши».

«Для того, чтобы достичь достаточно хороших результатов в футболе, стать популярным и известным, создать себе хорошую материальную базу, мне в свое время пришлось отказываться от многих соблазнов и лишаться общения с друзьями. Где-то, может быть, я не успевал учиться до конца, но в итоге по завершению спортивной карьеры я прошел большой путь, создал несколько бизнесов», – отметил Вячеслав Малафеев.

По словам прославленного спортсмена, ему было интересно заниматься развитием бизнеса, его рекламой и продвижением, выступать в качестве блогера.

«Мы понимаем, что обычная реклама уже не работает и все бизнес-процессы вынашивания идей и их реализации – колоссальный труд, это тяжело. Но когда ты достигаешь реальных результатов, это доставляет реальное удовольствие и ты готов делать больше, идти дальше», – подчеркнул Вячеслав Малафеев.

«Ну, и, безусловно, спорт. Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни, спорт до сих пор меня окружает. Старший сын занимается футболом, младший – хоккеем, супруга тоже покоряет спортивные вершины. Так что мне необходимо присутствовать на форуме, мне есть что рассказать и чем поделиться», – завершил свое выступление российский спортсмен.