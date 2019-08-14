В Петербурге пройдет молодежный форум «Выше крыши»

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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...
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Лебедь, рак и щука как символы протеста

Алексей Алешковский, сценарист
В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех принципиально разные. Подробности...
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«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
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          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

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          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              В Петербурге пройдет молодежный форум «Выше крыши»

              14 августа 2019, 17:11

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              В Санкт-Петербурге с 21 по 24 августа пройдет молодежный форум «Выше крыши», мероприятия будут проходить на площадке спортивного комплекса «Юбилейный».

              Форум «Выше крыши» – пространство для реализации творческого потенциала и демонстрации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга. Это первая общегородская открытая площадка про саморазвитие, технологии эффективного бизнеса и совместное проектирование будущего Санкт-Петербурга, передает Regnum.

              Форум проводит комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

              На дискуссионной площадке участники обсудят вопросы по развитию молодежной политики в Санкт-Петербурге с представителями власти и общественных организаций, смогут рассказать о существующих проблемах и предложить свои идеи по их решению. Также перед участниками выступят модные музыкальные группы и артисты.

              При регистрации на форум участники могут представить свой проект по развитию города, социальному предпринимательству, развитию молодежи и получить грант до 3 млн рублей на его реализацию.

              Руководитель комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец, выступая на пресс-конференции, посвященной открытию форума, отметила, что на данный момент в Санкт-Петербурге проживает более одного миллиона человек до 30 лет, и это около 20% населения города.

              «Говоря о развитии Петербурга, о том, каким Петербург должен быть, мы просто не можем не учитывать мнения молодежи и те тренды, которые необходимы для развития. Результаты социологических исследований, которые есть у нас в распоряжении, говорят о том, что один из основных вопросов, который волнует молодых людей - это вопрос о том, как достичь успеха, как реализоваться, и при этом не потерять себя, остаться гармоничным с самим собой, найти тот самый баланс между развитием, работой и отдыхом», – отметила она.

              По словам Аблец, было принято решение, что молодежные мероприятия в Санкт-Петербурге должны быть переформатированы с учетом этих запросов.

              «В первую очередь, это пространство для развития, пространство для того, чтобы понять, какие пути и возможности есть у молодых петербуржцев и форум будет ярким подтверждением этого нового тренда в молодежной политике», – сказала Аблец.

              В рамках форума пройдет финал конкурса «Мой город – мои возможности», который проводится правительством города совместно с АНО «Россия – страна возможностей».

              По словам Аблец, в финале примут участие 249 человек, они пройдут очередные конкурсные испытания, и 23 августа на площадке форума «Выше крыши» будут названы имена 30 победителей и ста лучших участников конкурса.

              «Все сто лучших участников конкурса они будут зачислены в кадровый резерв управленческих кадров Санкт-Петербурга, и я уверена, и временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов это подтвердил, что они смогут присоединиться к команде, и занять управленческие позиции в правительстве Санкт-Петербурга», – подчеркнула Аблец.

              Российский футболист, заместитель спортивного директора футбольного клуба «Зенит» и один из хедлайнеров форума Вячеслав Малафеев рассказал, почему решил поддержать мероприятие.

              «Я решил поддержать форум «Выше крыши» не просто так. Это моя жизненная позиция, это моя нынешняя работа – развитие молодых футболистов для футбольного клуба «Зенит», для первой команды. Это очень тяжело – молодых ребят окружают соблазны, социальный мир, медиапространство и так далее. И во всем нужно разбираться», – рассказал спортсмен на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму «Выше крыши».

              «Для того, чтобы достичь достаточно хороших результатов в футболе, стать популярным и известным, создать себе хорошую материальную базу, мне в свое время пришлось отказываться от многих соблазнов и лишаться общения с друзьями. Где-то, может быть, я не успевал учиться до конца, но в итоге по завершению спортивной карьеры я прошел большой путь, создал несколько бизнесов», – отметил Вячеслав Малафеев.

              По словам прославленного спортсмена, ему было интересно заниматься развитием бизнеса, его рекламой и продвижением, выступать в качестве блогера.

              «Мы понимаем, что обычная реклама уже не работает и все бизнес-процессы вынашивания идей и их реализации – колоссальный труд, это тяжело. Но когда ты достигаешь реальных результатов, это доставляет реальное удовольствие и ты готов делать больше, идти дальше», – подчеркнул Вячеслав Малафеев.

              «Ну, и, безусловно, спорт. Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни, спорт до сих пор меня окружает. Старший сын занимается футболом, младший – хоккеем, супруга тоже покоряет спортивные вершины. Так что мне необходимо присутствовать на форуме, мне есть что рассказать и чем поделиться», – завершил свое выступление российский спортсмен.


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