Беглов проинспектировал реконструкцию теплосетей в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в среду Невский район и проверил реконструкцию теплосетей.

Беглов проверил участок на проспекте Большевиков и улицы Коллонтай, где находится проблемная тепломагистраль «Пороховская», которая несколько раз давала течи минувшей зимой, сообщает «Петербургский дневник».

По итогам проверки было принято решение о реконструкции тепломагистрали. К 1 сентября район переключат на временный трубопровод, который, по словам Беглова, позволит обеспечить теплом около 700 жилых домов.

Как отметил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, первый этап реконструкции – от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит на собственные средства. Второй и третий – от Правобережной ТЭЦ до Мурманского шоссе – начнутся в 2020 году. На эти работы деньги выделит городской бюджет.

«Реконструкция котельных – это прежде всего реконструкция теплосетей. Трубе на «Пороховской» 30 лет. Мы с этой трубой имели проблемы зимой. Сегодня мы сделали временный вариант, и почти 751 здание в Невском районе будут обеспечены устойчивом теплом. А в 2021 году мы закончим ремонт трубы и перейдем на постоянную сферу», – отметил Беглов

Он также проинспектировал реконструкцию котельной на проспекте Обуховской Обороны. Оборудование котельной морально устарело и требует замены. Новое оборудование будет автоматизированным и, что немаловажно, произведено на отечественных заводах. В результате мощность котельной увеличится с 3МВт до 12 МВт. Новейшее оборудование поможет решить сразу две задачи: сократить теплопотерю, а также минимизировать вредные выбросы в атмосферу. Более того, город сможет значительно сэкономить с новым оборудованием, потому что котельная будет эффективнее расходовать газ, пишут «Невские Новости».

Напомним, в понедельник на рабочем совещании в Смольном Беглов потребовал уделить особое внимание ремонту коммуникаций участков, где минувшей зимой были зафиксированы аварии и прорывы. Он также заявил, что работы по ремонту инженерных сетей вблизи детских учреждений, включая восстановление благоустройства, должны быть завершены к началу учебного года.

В перспективе город намерен увеличить объем работ по реконструкции и модернизации инженерных сетей. «Необходимо, чтобы все планы по модернизации сетей нашли свое отражение в бюджете следующего года», – отметил Беглов.

На сегодняшний день готовность объектов инженерно-энергетического комплекса составляет 85%. Как ранее сообщал «Петербургский дневник», температурные и гидравлические испытания сетей завершаются.