Подравшегося в московском метро начальника полиции Омска уволили

Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после драки с машинистом московского метрополитена, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В УМВД сообщили, что по факту драки была проведена служебная проверка. Меркушов был уволен «за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», передает ТАСС.

Отмечается, что в данный момент «обязанности начальника полиции Омска временно исполняет полковник полиции Евгений Быков».

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался на станции московского метро «Каширская» с машинистом. В результате его оппонент был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

Сообщалось, что правоохранитель был в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования Меркушов отказался.

В Москву он прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД России, где по факту драки также проводится проверка. Начальник омской полиции уже отчислен из высшего учебного заведения.

Пострадавший машинист в момент драки не был при исполнении служебных обязанностей.