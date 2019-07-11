Начальника омской полиции задержали за драку с машинистом московского метро

В Москве задержали начальника омской полиции Алексея Меркушева за драку с машинистом метро, сообщили СМИ.

Как пишет издание NGS55.RU со ссылкой на группу «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте», Меркушев, который был откомандирован в Москву 11 июля, ночью в метро (где находился с признаками опьянения, но от медосвидетельствования отказался) подрался с машинистом (по внешним признакам тоже пьяным), который отмечал свой выходной.

Как сообщает издание, в пресс-службе Академии управления МВД подтвердили, что случай действительно произошел и добавили, что участник инцидента был отчислен.

Материал проверки отправили в специальный отдел по расследованию преступлений на режимных объектах и метрополитене московского СК. В Омске проведут свою проверку.

Напомним, 11 июня полицейский в состоянии алкогольного опьянения в Сочи сбил двух 16-летних девушек на пешеходном переходе и покинул место происшествия.